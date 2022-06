Qual a média de preço do ultrassom particular?

O período da gestação é um período que gera algumas dúvidas, tomar um simples antialérgico passa a ser uma tarefa complexa, tem que saber qual antialérgico gestante pode tomar para não ter problemas.

Mas hoje falaremos de uma dúvida que quase toda grávida terá, o preço do ultrassom.

Se você já chegou, provavelmente é porque seu médico pediu ultrassom e você quer saber o custo do ultrassom, certo?!

E a pergunta mais recorrente em relação a isso é: Preço do ultrassom particular?

O ultrassom é hoje onipresente na medicina e é usado para diagnosticar muitas doenças e avaliar os tratamentos realizados.

Todos devem fazer esse teste pelo menos uma vez na vida para verificar sua saúde.

Com a ajuda do ultrassom, os médicos podem medir o tamanho do feto e determinar quando o bebê nascerá.

Também pode realizar a monitoração do seu crescimento e desenvolvimento e verificar se há anormalidades durante a gravidez.

A detecção e avaliação do crescimento do trato reprodutivo feminino, como miomas uterinos, trompas de falópio ou massa ovariana, câncer, etc. são outros usos do ultrassom.

Além disso, é usado para examinar condições anormais em outros órgãos, como fígado, vesícula biliar, pâncreas, rins, bexiga, próstata, testículos, mama, tireóide, linfonodos, pele, entre outros.

Somando a isso, procedimentos como biópsia para coletar amostras de tecido para análise podem ser realizados sob orientação de ultrassom.

O ultrassom é usado como guia para o local certo para realizar uma biópsia.

Como você pode ver, este é um exame muito importante para o diagnóstico e tratamento da doença.

Mas é acessível? Quanto custa um ultrassom? Para descobrir a resposta dessas perguntas, leia e descubra!

Qual é o valor do ultrassom privado?

O valor do ultrassom depende do tipo de exame e sua finalidade.

Por exemplo: se é usado para monitoramento de gravidez, diagnóstico de doenças e até mesmo tratamento estético.

Os custos podem variar dependendo da região do país e da clínica onde o exame é realizado.

Por isso é importante fazer uma boa pesquisa sobre as empresas que atendem você em sua cidade.

O ultrassom morfológico, que é usado principalmente para tirar fotos de bebês durante a gravidez, pode custar em média de R$ 100 a R$ 200.

Para diagnóstico de doenças, o valor é um pouco menor, variando de R$ 20 a R$ 180, dependendo da finalidade do exame e da área que está sendo testada.

Normalmente, quando utilizado em procedimentos estéticos para retirar gordura e reduzir a celulite, o custo é alto, variando de R$ 80 a R$ 100 por sessão.

Infelizmente, é difícil obter ultrassom muito mais barato.

Mas se o seu orçamento estiver apertado, informe o seu médico. Você pode obter o serviço mais barato ou gratuito da sua região, conforme descrito nos próximos tópicos.

Quanto custa o valor do ultrassom pelo plano de saúde?

Na maioria dos casos, se você tiver seguro de saúde, seu plano pagará parte (ou a totalidade) do custo do ultrassom se o procedimento for considerado clinicamente necessário.

Converse com seu provedor com antecedência para ver o que seu plano cobre e o que não cobre. Além disso, fale com seu médico se realmente precisar antes de fazer um ultrassom.

O ultrassom é coberto pela maioria das principais companhias de seguro de saúde. Entretanto, quando se trata de cobertura, existem diferenças significativas entre operadoras e planos.

Seu plano pode cobrir apenas parcialmente o ultrassom se for pago por conta própria, ou cobrir totalmente o número de ultrassons que seu médico considerar medicamente necessário.

Ademais, verifique o tipo de ultrassom (2D, 3D, ultrassom Doppler, etc.) de interesse. Isso também pode depender do tipo de plano que você adquirir.

Para complementar, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente a ultrassonografia aos pacientes se houver indicação médica correspondente.

Em alguns casos, como pré-natal ou acompanhamento de doenças crônicas e prevenção de certos tipos de câncer, o governo tem um programa para tornar esses serviços acessíveis ao público.

Algumas clínicas populares também oferecem ultrassom a um preço baixo.

A partir disso, verifique qual a melhor forma para realizar um procedimento de ultrassom e não deixe de fazer o exame!