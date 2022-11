Prova do concurso público será dia 13 de novembro; 1.458 inscrições são deferidas  

Foi publicado no Diário Oficial do Município o edital de divulgação de deferimento das inscrições do concurso público nº 001 de 2022. A publicação aconteceu no último dia 28 e traz os nomes dos 1.458 inscritos. São quatro cargos públicos: auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços operacionais, escriturário e salva-vidas.

As inscrições foram encerradas no dia 23 de outubro, sendo o cargo de escriturário o mais procurado: 805 inscrições. O segundo cargo mais procurado foi auxiliar de serviços gerais (492), seguido de auxiliar de serviços operacionais (134) e salva-vidas (27).

A prova objetiva tem data prevista para acontecer em 13 de novembro. As informações contendo o local e horário para realização serão publicadas no dia 8 de novembro, no Diário Oficial do Município (https://www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.html), afixadas no Quadro de Avisos do Departamento de Recursos Humanos e divulgadas pela internet nos sites www.iuds.org.br e www.mogiguacu.sp.gov.br.

Todo o processo do concurso é de responsabilidade da Empresa IUDS – Instituto Universal de Desenvolvimento Social, supervisionada pela Comissão Permanente e Organizadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura.

Auxiliar de Serviços Gerais

Salário R$ 1.345,32

44 horas semanais

Auxiliar de Serviços Operacionais

Salário R$ 1.345,32

44 horas semanais

Escriturário

Salário R$ 1.345,32

40 horas semanais

Salva-vidas

Salário R$ 1.345,32

44 horas semanais