Projeto ‘Vidas Por Vidas’ realiza mais um campanha no dia 18

Está confirmada para o sábado, dia 18 de Abril, mais uma etapa da campanha de coleta de sangue do projeto ‘Vidas por Vidas’ em Mogi Guaçu.

‘Vidas por Vidas’ é um grupo que atua em toda América Latina trabalhando e contribuindo para o aumento do número de doadores voluntários. Neste mês realizarão mais uma campanha pois em um momento atípico como estamos vivendo, infelizmente ocorre a redução das coletas.

Os trabalhos serão conduzidos pela equipe do Hemocentro da Unicamp, com início previsto para as 9h na Igreja Adventista no Jd São Pedro’, local que abrigará os procedimentos.



Desde 2013 mais de 1800 bolsas já foram coletadas com projeto vida por vidas.





Serviço:



O quê: Campanha de coleta de sangue

Quem: Projeto ‘Vidas por Vidas’

Quando: sábado, 18/04/2020, a partir das 9h

Onde: IASD JD São Pedro

Endereço: Av São Pedro 295 Jd São Pedro em Mogi Guaçu SP