Projeto social oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes 

A partir desta segunda-feira, 29 de agosto, às 14h, o Clube Atlético Guaçuano inicia o Projeto Social Mandizinho. O programa tem como objetivo proporcionar aulas gratuitas de futebol para crianças e adolescentes de ambos os sexos no centro esportivo Waldemir Ferrari, localizado na Rua Adolpho Luiz Rheder, s/n, no Jardim Santa Terezinha II.

O projeto conta com as categorias sub-11, sub-13 e sub-15 e foi desenvolvido entre a diretoria do Atlético Guaçuano, a E9 Academy e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). Crianças e adolescentes interessados em participar do projeto devem comparecer ao centro esportivo Waldemir Ferrari e preencher a ficha de inscrição com os professores no local. As aulas serão de segunda e quarta-feira às 14h (sub-15), 15h (sub-13) e 16h (sub-11).

“A diretoria do clube acredita que o esporte e o futebol possam contribuir na formação integral dos jovens, formando cidadãos, fortalecendo o seu protagonismo, possibilitando o seu acesso a oportunidades e, como consequência, estimulando uma nova visão de futuro”, comentou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli.

Projeto Social Mandizinho

Local: Centro esportivo Waldemir Ferrari

Endereço: Rua Adolpho Luiz Rheder, s/n, Jardim Santa Terezinha II

Dias: Segunda e quarta-feira

Horário: 14h às 15h – sub-15 (14 a 15 anos)

15h às 16h – sub-13 (12 a 13 anos)

16h às 17h – sub-11 (10 a 11 anos)