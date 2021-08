Projeto de mudança é apresentado para comissão de feirantes

Na tarde desta quinta-feira (26), o prefeito Rodrigo Falsetti apresentou o projeto da nova feira a uma comissão de feirantes. O encontro aconteceu na sala de vídeo “Professora Célia Maria Stábile”, no Centro Cultural, e reuniu secretários municipais e vereadores.

Pelo projeto, a feira livre de domingo seria transferida para a Avenida Alíbio Caveanha com toda a infraestrutura necessária para acomodar mais de 260 barracas. “Fizemos um estudo nesses últimos meses e vocês poderão dar suas opiniões para que possamos ir melhorando. Essa é apenas uma reunião preliminar, para discutir uma proposta em fase inicial. A ideia é melhorarmos a feira. Estamos procurando fazer uma gestão participativa e de diálogo”, ressaltou o prefeito.

O secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello Júnior, explicou detalhes do projeto e destacou as melhorias, com um espaço mais amplo e moderno. “A gente tem uma demanda judicial que nos força a considerarmos alternativas ao Parque Cidade Nova. Então, buscamos uma solução para uma mudança que seja benéfica para todos”, disse.

Segundo ele, seis cenários foram analisados, assim como pontos específicos de fluxo de veículos e moradias existentes. Foram analisados os seguintes endereços: Parque dos Ingás, Avenida Clara Lanzi, Avenida dos Trabalhadores, Parque Cidade Nova e Alíbio Caveanha. “Chegamos a uma proposta que é na Alíbio Caveanha. Analisamos o formato atual e o que será melhorado no novo projeto, que é linear e com acessibilidade”, explicou.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, prevê 750 metros lineares de cada lado da via, sendo 1,8 quilômetro de extensão, o que acomodaria 260 barracas. O local contaria com dois pontos de banheiro público, um espaço destinado para mesas e cadeiras para alimentação e teatro de arena para apresentações culturais.

“É um projeto para vocês conhecerem e vamos voltar a discutir após as sugestões. Não é uma imposição, nós vamos dialogar para chegarmos à melhor decisão”, finalizou o prefeito que, durante o evento, ouviu a opinião dos feirantes. Uma nova reunião será agendada.