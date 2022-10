Projeto de Hidroginástica para Todos recomeça em seis centros esportivos de Mogi Guaçu 

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) reiniciou as aulas do Projeto Hidroginástica para Todos. Em 2022, o programa é disponibilizado em seis centros esportivos da cidade. Iniciado no ano passado, o projeto tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e faz parte do Programa Movimenta Guaçu, tendo como objetivo incentivar a prática de atividade física e o combate ao sedentarismo.

As turmas serão formadas com cerca de 50 alunos e cada aula tem duração de 50 minutos. Os interessados em participar do Projeto Hidroginástica para Todos podem fazer as inscrições diretamente com os professores responsáveis nos locais e horários das aulas, conforme o cronograma abaixo.

Os centros esportivos do município que estão recebendo o Projeto Hidroginástica para Todos são: Antonio Campano, no Jardim Bela Vista; Juscelino Kubistchek de Oliveira (Ceresc), na Vila São Carlos; Alcides Macena Maria (Pelezão), no Jardim Ypê III; Waldemar Ferrari, no Jardim Santa Terezinha II; José Américo Caveanha (Cerep), na Vila Paraíso; e Amaury Caveanha, no Distrito de Martinho Prado Júnior.

“Queremos proporcionar para a população as vantagens da prática regular de atividade física para a melhoria da saúde e da qualidade de vida. Foi pensando nisso que, em conjunto as pastas de Esporte e de Saúde, o Projeto Hidroginástica para Todos foi desenvolvido. A meta é levar o projeto, no futuro, para todos os centros esportivos”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locattelli.

Projeto Hidroginástica para Todos

Centro Esportivo Antônio Campano

Rua Florianópolis, 115, Jardim Bela Vista

Professora: Adriana Barufi

Terça e quinta feira: 17h, 18h e 19h

Quarta e sexta-feira: 9h

Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira – Ceresc

Rua Tambaú, s/nº, Vila São Carlos

Professora: Adriana Barufi

Terça e quinta-feira: 9h

Centro Esportivo Alcides Macena Maria (Pelezão)

Rua Irati, s/nº, Jardim Ypê II

Professor: Ezequiel Machado

Quarta-feira: 9h e 15h30

Centro Esportivo Valdemar Ferrari

Rua Adolpho Luiz Rehder, 208, Jardim Santa Terezinha II

Professor: Ezequiel Machado

Terça-feira: 14h

Sexta-feira: 8h

Centro Esportivo Vereador José Américo Caveanha – Cerep

Rua Mococa, 201, Vila Paraíso

Professora: Adriane Canavesi

Terça e quinta-feira: 8h40

Centro Esportivo Amaury Caveanha

Rua Júlio Fernandes, 340, Distrito Regional de Martinho Prado Júnior

Professor: Fabio Gasparini

Terça e quinta-feira: 17h