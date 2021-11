Projeto de Hidroginástica estimula saúde e qualidade de vida

As vantagens da prática regular de atividade física para a melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas são mais do que comprovadas. Foi pensando nisso que a Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu o Projeto Hidroginástica para Todos, direcionado aos servidores públicos e a toda população guaçuana.

As aulas do projeto acontecem de terça e quinta-feira, a partir das 17h, na piscina do centro esportivo Antonio Campano, e ministradas pela professora Adriana Baruffi. E a primeira delas aconteceu nesta terça-feira, 9 de novembro.

A coordenadora do projeto, Ana Claudia Albano, contou que a hidroginástica foi escolhida pelos grandes benefícios que a prática proporciona aos usuários. “Além de melhorar a força muscular, resistência, flexibilidade e equilíbrio, a água reduz o impacto sobre as articulações apresentando menor risco de lesões”, disse.

Cada aula tem duração de 50 minutos e os interessados em participar do Projeto Hidroginástica para Todos podem fazer as inscrições diretamente no horário das aulas às 17h10, 18h10 e 19h10 ou via WhatsApp pelo número (19) 99145.1696 enviando nome completo e data de nascimento.