Projeto de exercícios físicos para pacientes com sequelas da Covid-19 será desenvolvido

A Secretaria de Esporte e Lazer inicia na próxima quarta-feira, dia 1º de setembro, o Programa RecuperAção Superando a Covid-19, projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria de Saúde, para pessoas que ficaram com alguma sequela da doença. O objetivo é reabilitar a capacidade física, muscular, respiratória e psicológica dos pacientes.

É de conhecimento geral que o contágio pelo novo coronavírus compromete todo o organismo do ser humano. Por isso, a importância da reabilitação do paciente. “O pulmão é um dos principais órgãos danificados, mas o indivíduo também tem perda de massa muscular, de força, de coordenação e da sua capacidade cardiorrespiratória, entre outras dificuldades. É muito comum a ocorrência de falta de ar ao mínimo esforço realizado, bem como a dificuldade de manter suas habilidades motoras”, explicou o secretário de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli.

As atividades físicas serão realizadas duas vezes por semana com o tempo de até 40 minutos. “Elas acontecerão nos centros esportivos do município e serão supervisionadas por profissionais especializados de educação física que atuam na pasta”.

Triagem

Os pacientes terão acesso ao projeto a partir de levantamento de dados apresentados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) e encaminhados para Secretaria de Esporte e Lazer.

“Nele serão determinadas as atividades específicas, objetivos a serem atingidos e plano futuro para alta. Quando receber alta, os indivíduos deverão ser reencaminhados novamente às unidades de saúde e, a partir disso, serem encaminhados aos programas de atividade física”.

Para participar do programa as pessoas devem se enquadrar em alguns requisitos, como, por exemplo, ter capacidade de locomover-se livremente, sem auxílio de muletas, cadeiras de rodas ou outros dispositivos.

“Também será preciso apresentar diagnóstico comprovando o contágio pela Covid-19, carta do médico liberando para praticar atividades físicas, descartando a possibilidade de o indivíduo ainda poder estar transmitindo a doença e ser maior de 18 anos”, comentou o coordenador do projeto, Rafael Cipolli.

Preenchidos os critérios de inclusão, os interessados devem procurar a Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na Rua Cristóvão Colombo, 800, na Vila Paraíso. Mais informações pelo telefone (19) 3811.87 90.

Conheça os horários e locais das aulas