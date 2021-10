Projeto da 1ª Cia “Valentes de Davi” é retomado com 34 crianças e adolescentes

Expectativa, curiosidade, entusiasmo, ansiedade e vibração.

Foi com essa mistura de sentimentos que 34 crianças, jovens e adolescentes começaram o curso de formação de recrutas na Associação Exército de Cristo – 1ª Companhia “Valentes de Davi”, Defesa Civil, em Mogi Guaçu.

A retomada do projeto social e abertura da nova fase de trabalhos aconteceram na noite da última sexta-feira, dia 15 de outubro.

Na sede da instituição, à rua Honório Orlando Martini, s/n, os novos recrutas chegaram às 18h para receberem as primeiras instruções sobre o funcionamento do projeto sob a orientação do presidente e comandante da 1ª Cia, Daniel Franklin de Alencar e seus voluntários.

Às 20h, os pais e responsáveis chegaram para acompanhar os que os filhos, sobrinhos ou netos aprenderam no primeiro dia de curso.

Centenas de pessoas acompanharam o evento que recebeu, inclusive, a presença do vereador da Câmara Municipal de Mogi Mirim, Luís Roberto Tavares, o Robertinho. O parlamentar tem participação em diversos projetos sociais nas cidades da região.

O Sgt PM Robson – do 26° Batalhão – também prestigiou o evento.

Segundo Alencar, houve convite oficial às autoridades de Mogi Guaçu, vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, no sentido de que conhecessem a proposta do projeto social – que é gratuito à população – e que também pudessem ter contato com a comunidade envolvida, porém, “infelizmente, não puderam comparecer”, lamentou o presidente.

Por mais de uma hora, na sede da 1ª Cia, houve uma integração dos novos recrutas, com resumo das principais normas regimentais da Companhia e instruções da Ordem Unida – cujo conceito é de ordem, disciplina e obediência, união, conjunto e coesão.

Em seguida, o comandante os levou para prática de exercícios específicos e padronizados por entre as ruas próximas à sede.

E, de forma organizada, todos chegaram à sede, para surpresa dos pais, se apresentando e cantando a canção do TFM – Treinamento Físico Militar – “Guiados por Deus”.

Os familiares das crianças, jovens e adolescentes gostaram do que viram e fizeram as seguintes manifestações:

“Lindo, parabéns a todos que ajudaram para a realização desse momento importante na vida das crianças. Com certeza, esse dia nunca mais vai sair da memória deles”.

“Quero parabenizar a todos os voluntários pela dedicação e carinho”.

“Uma celebração maravilhosa. parabéns, aos envolvidos, que Deus recompense a todos”.

O comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar do Interior de Mogi Guaçu, o Tenente-Coronel também foi convidado para o evento e encaminhou uma mensagem aos pais e valentes, pois devido a compromissos já agendados não conseguiu comparecer.

“Todos nós, em algum momento em nossa vida, iremos parar e pensar sobre tudo o que fizemos ou o que não fizemos, o que construímos, o que aprendemos, o que ensinamos ou repassamos para as pessoas, Quanto mais compartilhamos conhecimento, mais aprendemos e mais legado deixamos. Parabéns”, escreveu o tenente-coronel.

A partir de agora, os recrutas, divididos em três grupos, participarão de diversas atividades semanais, aos sábados, por cerca de três meses.

O PROJETO

Os recrutados passam pela Integração – que é a fase de conhecimento de normas regimentais da Companhia, de como é o ambiente, além da parte administrativa, social e operacional. Em seguida, devem seguir a Ordem Unida, cujo conceito é de ordem, disciplina e obediência, união, conjunto e coesão. Tratam-se de procedimentos e exercícios específicos, padronizados, enérgicos e marciais, que visam um melhor controle sobre um determinado grupo de pessoas, estando parado, em deslocamentos ou em apresentações, de maneira que demonstrem harmonia nos movimentos.

Também devem ser trabalhados, por exemplo, conceitos de higiene e limpeza, organização, ordem cívica (inclusive com hasteamento das bandeiras), primeiros socorros entre outros.

Há cerca de 17 anos, os voluntários associados oferecem atividades socioeducativas, culturais e outras ações com princípio da formação da cidadania. O foco principal são as crianças a partir dos seis anos de idade.

Hoje, a 1ª Companhia “Valentes de Davi” conta a ajuda de voluntários para manter o projeto, mas ainda há expectativa do Poder Público, considerando que a instituição já é declarada de utilidade municipal e atua há quase duas décadas com o trabalho social.

ORGANIZAÇÃO DENTRO DO PROJETO

Os recrutas são integrados a grupos que têm denominações semelhantes aos de patentes militares e são eles que coordenam as unidades criadas, conforme estrutura organizacional da Associação.

Inicialmente, os recrutas são os valentes e, conforme vão atendendo os requisitos estabelecidos na Companhia ganham novos cargos sendo: valentes capitães, valentes levitas, valentes comandantes e outros.

DEFESA CIVIL

Outra atuação da Associação Exército de Cristo é junto à Defesa Civil, auxiliando o órgão do Município de Mogi Guaçu com ações preventivas de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar ou minimizar desastres naturais ou não.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Guaçu