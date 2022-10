Projeto Café Cultural é descentralizado neste mês de outubro 

A partir deste mês, o projeto Café Cultural da Secretaria Municipal de Cultura será descentralizado. Promovido às quintas-feiras, o projeto tem como objetivo tratar sobre temas relevantes para toda a comunidade. A cada semana um tema diferente é discutido pelos participantes e a entrada é franca.

Pelo cronograma da Secretaria Municipal de Cultural, o projeto será levado para um bairro da cidade uma vez por mês. Coordenado pela professora Ivana Bernardi, os encontros acontecem na Biblioteca “João XXIII” das 13h30 às 16h30. A Biblioteca fica localizada no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, Jardim Camargo.

No último sábado, 1º de outubro, o Café Cultural edição especial foi realizado no Centro Cultural com o tema Envelhecendo com Saúde: Qualidade de Vida e contou com a participação dos inscritos do 2º Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2022.

“Aproveitamos a realização do Concurso de Miss e Mister, que também foi realizado no sábado, e falamos com esse público tão especial para nós sobre envelhecimento. Foi um bate-papo muito legal e um café da manhã para lá de animado com essa turma que tanto nos ensina”, comentou André Sastri, secretário municipal de Cultura.

Confira abaixo a programação do mês de outubro do projeto Café Cultural:

Dia 13

“Café com Cinema”

Filme: “Minhas Tardes com Margueritte”.

Título Original: La Tête em Friche.

Ano de produção: 2010.

Gênero: Comédia/Drama. País de Origem: França. Duração 82 minutos. Cor.

Comentário: Renato Barzon

Local: Biblioteca Municipal

Horário: A partir das 13h30

Dia 20

Tema: “Sonho e Propósito: A contribuição dos livros na conquista de sonhos”

Bate-papo com Robson José Pereira, Facilitador do Desenvolvimento Humano

Local: Biblioteca Municipal

Horário: A partir das 13h30

Dia 27 – “Descentralização do Café Cultural”

Local: Centro Dia do Idoso

Rua: Amélia Armani de Oliveira, 400, Jardim América – Mogi Guaçu.

Tema: “Particularidades na reabilitação do idoso – da prevenção aos cuidados terapêuticos”

Bate-papo com Júlia Assis Cardoso de Sá, médica Fisiatra

Horário: A partir das 13h30