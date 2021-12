Projeto aprovado pela Câmara prevê o “Kit Lanches” para pacientes do SUS

Pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) que realizam tratamento de saúde em outros municípios poderão ter beneficiado com o programa ‘Kit Lanches – Mais Saúde’. A proposta apresentada pelo vereador Luís Zanco Neto (PL) foi aprovada pela Câmara na segunda-feira (29) e agora depende da sanção do prefeito Rodrigo Falsetti (Cidadania) para se tornar lei e ser instituída no município.

Pela proposta, o programa ‘Kit Lanche – Mais Saúde’ consiste no fornecimento de um kit lanche aos pacientes do SUS, transportados a outros municípios para tratamentos de saúde. Caberá ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Fundo Social de Solidariedade do Município, com auxílio de uma nutricionista, determinar os produtos que farão parte do Kit Lanche, que deverá assegurar uma alimentação balanceada e de acordo com a patologia que o paciente apresenta.

Em seu projeto, o vereador Luís Zanco destacou que ficará a cargo do Fundo Social de Solidariedade do Município a montagem e distribuição dos kits ao Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde. Zanco disse que vai conversar com o prefeito para tratar dos rumos que a proposta pode ser tomada e adiantou que vai disponibilizar emenda impositiva para ajudar no pagamento do kit lanche.