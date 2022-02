Programa Turismo Rural é tema de reunião

O secretário municipal de Turismo, Luiz Claudio Soares de Paula, o Luca, convida a população para participar da reunião de apresentação do Programa Turismo Rural. O encontro será nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, às 18h, no salão paroquial da Capela de Santa Rosa de Lima, no bairro da Roseira.

O Programa Turismo Rural tem como objetivo ampliar o olhar sobre a propriedade rural, fornecendo ferramentas para identificar e implantar negócios de turismo, de acordo com os recursos encontrados no meio, aliados as habilidades e vocações do produtor rural e sua família.

A palestra de apresentação será ministrada por representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A entidade é vinculada a Confederação Nacional de Agricultura (CNA), que tem a finalidade de organizar, administrar e executar, em todo território nacional, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens e adultos que exerçam atividades no meio rural.