Programa RecuperAção atende pacientes com sequelas da Covid-19 

O Programa RecuperAção Superando a Covid-19, projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, continua realizando os atendimentos das pessoas que ficaram com alguma sequela da doença. As atividades físicas são realizadas nos centros esportivos do município com o objetivo de reabilitar a capacidade física, muscular, respiratória e psicológica dos pacientes.

“Temos 28 participantes até o momento e temos uma estrutura pronta e preparada para atender outros pacientes que precisem da reabilitação. Nossos professores estão capacitados para desempenhar essa função e, assim, ajudar na recuperação”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli.

As atividades físicas são realizadas duas vezes por semana com o tempo de duração de 40 minutos. Os pacientes têm acesso ao projeto por meio da Secretaria Municipal de Saúde, responsável por encaminhar os pacientes. Vale ressaltar que os interessados devem se enquadrar em alguns requisitos, como, por exemplo, ter capacidade de locomover-se livremente, sem auxílio de muletas, cadeiras de rodas ou outros dispositivos.

Também é preciso apresentar diagnóstico comprovando o contágio pela Covid-19, além de carta do médico liberando para as atividades físicas. Preenchidos os critérios de inclusão, os interessados podem fazer a inscrição pelo link https://forms.gle/8gAx4UrBfT68Jkoy8.

Ou ainda podem procurar a Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na Rua Cristóvão Colombo, 800, na Vila Paraíso. Mais informações pelo telefone (19) 3811.87 90. Veja abaixo o cronograma do programa.

Conheça os horários e locais das aulas