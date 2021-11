Programa promove 11 acolhimentos de pessoas em situação de rua

O Programa Segurança, Cidadania e Acolhimento, voltado ao atendimento multidisciplinar de pessoas em situação de rua, continua com o trabalho de busca ativa no município. O programa foi lançado no dia 23 de julho pela Secretaria Municipal de Assistência Social e os números dos atendimentos realizados são positivos.

De julho a outubro, 203 abordagens foram realizadas pela equipe multidisciplinar. As pessoas em situação de rua recebem orientações sobre o programa e que tipo de ajuda podem ter. “A gente permanece realizando a busca ativa e fazemos as abordagens diariamente no município. Também atendemos solicitações vindas externamente de órgãos de Saúde, de Secretarias e até da própria família”, comentou Elaine Cristina Alberti, enfermeira e coordenadora do programa.

Em três meses de trabalho, a equipe conseguiu promover 11 acolhimentos, sendo dois casos de internação psiquiátrica. Além disso, houve cinco pessoas em situação de rua encaminhadas para tratamento ambulatorial psiquiátrico e cinco retornaram aos municípios de origem, sendo dois casos de reinserção familiar. “Nós temos solicitações de alguns casos em que a pessoa não está totalmente em situação de rua, mas ela está na rua por conta do uso de drogas. Auxiliamos também esse público dependente químico, que devido a essa dependência acaba ficando na rua. Fazemos as abordagens nesses casos e os devidos encaminhamentos”, explicou.

“É uma ação constante que vai continuar em nosso município em reforço ao trabalho já realizados pelas entidades que atuam diretamente com essa população. Já senti uma melhora ao percorrer diariamente os diversos bairros da cidade e com muito trabalho iremos zerar a incidência das pessoas em situação de rua”, ressaltou o vice-prefeito major Marcos Tuckumantel, que liderou o processo de organização do programa.

Além do trabalho de abordagens, a equipe multidisciplinar, composta por Elaine Cristina Alberti (enfermeira e coordenadora), Marcela Rodrigues Sibella (psicóloga) e Carlos Pinheiro (monitor), faz o atendimento das famílias e o acompanhamento dos casos. A sede do programa fica localizada na Rua Ernesto Pinheiro Fonseca, s/n, no Jardim Planalto. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3841 9282.