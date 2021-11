Programa Melhor Caminho irá beneficiar região da Roseira

O prefeito Rodrigo Falsetti assinou nesta quinta-feira, 11 de novembro, convênio do Programa Melhor Caminho, de recuperação de estradas rurais, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O valor estimado do convênio é de R$ 680.359,50 sem contrapartida do município.

O programa Melhor Caminho visa a execução de obras em trechos de estradas rurais para sua recuperação e conservação. No caso de Mogi Guaçu, o valor será investido em melhorias no bairro rural da Roseira, onde 4,71km serão recuperados. É prevista a aplicação de cascalho, serviços de manutenção com recuperação de cacimbas e curvas de nível para escoamento de águas da chuva.

“Nós temos feito gestão junto ao Governo Estadual desde o início do ano e já estamos colhendo os bons frutos. É um trabalho contínuo que pretendemos fazer até o final do nosso mandato. Esse convênio veio em boa hora e vamos levar as melhorias para a Roseira”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

As melhorias nas estradas rurais da Roseira serão executadas por empresa contratada pelo Governo do Estado e terão início ainda nesse ano. O prazo de conclusão é de doze meses.

“As melhorias na região da Roseira veem de encontro às obras que estão sendo realizadas pelo Estado na antiga vicinal que liga Mogi Guaçu e Itapira. Teremos toda aquela região modificada, o que trará segurança para os motoristas e moradores daquela região”, ressaltou o prefeito ao informar que o Estado se comprometeu em fazer melhorias na estrada municipal Vicente Ortiz de Camargo.

As obras de recuperação da Rodovia SPI-177/342, a antiga vicinal, foram iniciadas no dia 10 de junho e avançam rapidamente. Além da construção dos acostamentos, a empresa responsável também faz a limpeza das áreas que margeiam a pista em todo o trecho até a Rodovia SP-342, que liga Mogi Guaçu a Espírito Santo do Pinhal.

Durante assinatura do convênio, o prefeito esteve acompanhado pelo chefe de Gabinete, Ruben Coimbra Novaes, e pelo secretário de Governo, Ivan Pinheiro.