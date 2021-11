Programa “Bombeiros na Escola” forma alunos do 4ª ano

87 alunos da Emef Waldomiro Calmazini, no Jardim Almira, foram os primeiros a receber o programa Bombeiro na Escola. As atividades envolveram os alunos dos 4º anos, que receberam o certificado nesta quarta-feira (03).

O programa, uma parceria entre o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura, consiste no encontro de um bombeiro educador com os alunos do ensino fundamental.

Nessas aulas, as crianças aprendem sobre acionamento do Corpo de Bombeiros, cuidados e prevenção de acidentes.

Com a presença do Prefeito Rodrigo Falsetti, o Vice Prefeito Major Marcos Tuckmantel e autoridades, as crianças receberam seu certificado na formatura das mãos do Bombeiro Augusto coordenador do programa educativo bombeiro na escola.