Programa Bombeiro na Escola atende estudantes da rede municipal

Alunos da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Waldomiro Calmazini, no Jardim Almira, são os primeiros a receber o programa Bombeiro na Escola. As atividades foram iniciadas na segunda-feira, dia 27 de setembro, sendo que 90 alunos dos 4º anos serão atendidos.

O programa, uma parceria entre o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura, consiste no encontro de um bombeiro educador com alunos de 4º e 5º anos do ensino fundamental, ministrando de duas a quatro aulas por turmas. Nessas aulas, as crianças aprendem sobre acionamento do Corpo de Bombeiros, cuidados, prevenção, conduta correta em caso de incêndio e também conhecem os EPIs (Equipamento de Proteção Individual) utilizados por eles.

As aulas têm sido ministradas pelo bombeiro Educador Cb PM Augusto. Os alunos, além do contato com a teoria, estão podendo também vivenciar a prática de uma maneira lúdica, resultando, assim, em um aprendizado eficaz que reflete para a vida de toda a comunidade.

O programa Bombeiro na Escola é padronizado em todo o Estado de São Paulo, onde todas as escolas recebem o mesmo material didático que foi elaborado por bombeiros e especialistas. A meta da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, é ampliar o programa para outras escolas do município.