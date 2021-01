Profissionais da saúde são os primeiros a receber a vacina contra o vírus chinês

O prefeito Rodrigo Falsetti oficializou às 9h desta sexta-feira, dia 22 de janeiro, o início da aplicação da vacina contra o novo coronavírus nos profissionais que atuam na linha de frente da área da saúde na rede municipal de Atenção Básica e nos três hospitais de Mogi Guaçu. O ato foi realizado na Unidade Básica do bairro Jardim Guaçu-Mirim, escolhida simbolicamente por ter registrado o maior número de atendimentos positivados da doença: 501, ao todo.

Rodrigo enfatizou que nesta etapa inicial serão vacinados exclusivamente trabalhadores da saúde das redes pública e privada conforme cronograma proposto pelo Estado de São Paulo, com prioridade para os grupos de risco. “Ninguém que não seja da área da saúde será vacinado neste momento”, frisou.

Em breve pronunciamento, o prefeito destacou que o número de mortes causadas pela Covid-19 no país chega a 214 mil vítimas – 126 delas em Mogi Guaçu, de acordo com o último boletim. “Muitos eram amigos meus”, lamentou o prefeito, ao propor um minuto de silêncio em memória dessas pessoas.

Os três primeiros profissionais a receberem o antígeno para imunização contra o vírus foram a enfermeira e uma das coordenadoras da unidade, Ana Cláudia Firmino Cezaroni, a técnica de enfermagem Valkiria Aparecida Souza Marcílio e o secretário municipal de Saúde, Guilherme Dalle Vedove Barbosa.

“Esse é um momento histórico, o primeiro passo para definitivamente mandarmos embora essa pandemia”, afirmou Guilherme Barbosa. “Fiz questão de estar entre os primeiros a receberem a dose para passar aos guaçuanos uma mensagem de segurança, de que a vacina funciona e é o melhor caminho para sairmos desta situação”.

Segundo o secretário, novas doses são aguardadas, embora ainda sem data prevista, e serão aplicadas de acordo com o calendário que está sendo definido pelo Governo Federal e o Governo Estadual.

Mogi Guaçu recebeu as primeiras 1.840 doses da vacina no final da tarde de quarta-feira, 20 de janeiro. A logística para distribuição aos postos de saúde e hospitais foi resolvida nesta quinta-feira (21), de modo a possibilitar já na manhã seguinte o início da vacinação dos profissionais das redes municipal e privada simultaneamente às 9 horas da manhã.

Além das 24 UBS e USF, a fase inicial da vacinação se estendeu aos profissionais do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, da Santa Casa de Mogi Guaçu e do Hospital São Francisco que trabalham na linha de frente, isto é, que têm contato direto com pacientes.

“Com esperança, união e paz, vamos vencer essa pandemia”, disse o prefeito Rodrigo após a aplicação das primeiras doses que marcaram o início da tão aguardada imunização desde o surgimento do novo coronavírus.

