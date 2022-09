Professores participam de curso de formação sobre trânsito em parceria com o DETRAN 

Um grupo de 124 professores da rede municipal de ensino participa do curso de formação sobre trânsito numa parceria entre a Prefeitura e o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). A formação é online e cada professor, após o término, irá desenvolver um projeto interdisciplinar na escola onde atua. O curso visa a formação de professores multiplicadores em Educação para o Trânsito.

“É uma parceria inédita entre a Prefeitura e o Detran e um primeiro passo de levar o tema para as escolas. As crianças levam o conteúdo para os pais e são agentes multiplicadores, o que nos ajuda a termos um trânsito mais seguro e mais humanizado”, comentou o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel ao destacar o objetivo da formação. “Proporcionar o acesso à educação para o trânsito aos professores motivando-os à inclusão do tema no conteúdo das escolas, para despertar os alunos sobre as responsabilidades para um deslocamento seguro”.

A Secretaria Municipal de Educação informou que até o final do ano os professores irão apresentar os projetos de finalização do curso que serão desenvolvidos nas escolas. Esses projetos serão apresentados ao DETRAN e podem ser selecionados em nível estadual dentro do Programa do Trânsito.