Professores de educação física participam de clínica de beach tennis

Nesta terça-feira, dia 26 de julho, um grupo de 50 professores de educação física da rede municipal está participando de uma vivência sobre beach tennis, na Arena Mogi Beach Tennis. A formação está sendo promovida pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Jangadinha Bar&Mar com o objetivo de apresentar a modalidade aos educadores.

A atividade está sendo ministrada por Caio Romero, coordenador da modalidade na Arena Mogi Beach Tennis. Os professores estão recebendo informações teóricas sobre a modalidade e também vivenciam a prática do beach tennis, um esporte em ascensão, que ganha cada vez mais força no Brasil e, principalmente, na região.

Além de futuras parcerias que a Prefeitura pretende fechar com a Arena Mogi Beach Tennis, o município terá nas próximas semanas uma quadra voltada para a modalidade. O Centro Esportivo Antônio Campano, no Jardim Bela Vista, receberá competições de vôlei de praia no dia 20 de agosto por conta dos Jogos Regionais e, por isso, está passando por adequações.

No local em que havia um campo de areia para prática de vôlei e futebol está sendo construída uma arena que possibilitará a prática de quatro modalidades: vôlei de areia, futebol de areia, futevôlei e tênis de areia (beach tennis). “Serão três quadras para quatro modalidades, porque o futebol de areia possibilita o uso de traves móveis”, explicou Raphael de Godoy Locatelli, secretário municipal de Esporte e Lazer (SEL), que participou da abertura da formação dos professores nesta terça-feira.