Professores de Arte da rede municipal participam de formação em Monte Alegre do Sul

No último sábado, dia 9 de julho, um grupo de professores de Arte da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu participou de uma formação em Monte Alegre do Sul. A formação foi planejada pela Secretaria Municipal de Educação, que tem feito uma programação para a formação dos educadores da rede municipal ao longo de todo o ano.

Os educadores visitaram a Casa Azul Frida Kahlo Sid, um espaço particular criado e mantido pelos curadores Valter Poletini e Sid Cirilo. O local possui um dos maiores acervos da arte mexicana com destaque para a vida e obra da artista Frida Kahlo, conhecida pela forma criativa e colorida que pintava e vivia. No local, eles também conheceram obras de artistas brasileiros.

O grupo esteve no Centro Histórico de Monte Alegre do Sul, que possui ainda ruas em paralelepípedo e casarões da época do café. Uma verdadeira volta ao passado. Os professores conheceram a cidade, sua cultura e arquitetura ainda preservada. Em seguida conheceram o Santuário de Bom Jesus, inaugurado em 1919, com pinturas do renomado artista italiano Del Rocco e altar todo entalhado em madeira.

Entre outros pontos visitados, os professores conheceram um espaço lúdico chamado Cidade das Artes, onde pequenas casinhas, todas coloridas, formam uma minicidade e cada uma delas representa por meio de releituras um mestre da Arte, como Mondrian, Matisse, Picasso, Salvador Dalí e os brasileiros Tarsila do Amaral, Portinari e Romero Britto. No local também existe uma réplica em pequena escala do Santuário de Bom Jesus com um pouco da arte da Capela Sistina de Michelangelo.

“Apenas quem está todos os dias dentro da sala de aula sabe quantos desafios precisam ser vencidos diariamente. A formação continuada de professores é uma necessidade para todo corpo docente da sua escola, sem exceção. E nós temos o grande desafio de continuar lutando pela melhoria da qualidade do ensino, pela valorização, dignidade e respeito aos profissionais da Educação”, destacou o secretário municipal de Educação, Paulo Paliari.