PROERD encerra ano de 2022 com festa de formatura de 1300 jovens

Aconteceu na semana passada a formatura de novas turmas de estudantes da Rede Municipal que participaram, ao longo do segundo semestre, do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, desenvolvido com o essencial apoio da Polícia Militar.

Estavam presentes, nesta etapa, pais e alunos das escolas Prof.ª Isaura Ana de Freitas Campos (CAIC) e Prof.ª Anira Franco de Campos.

Uma festa muito bonita e que marca o encerramento deste ciclo educativo oferecido a mais de 1.300 jovens do 5ª ano ao longo de 2022. Um trabalho que tanto contribui, ano a ano, para a preparação de cidadãos mais responsáveis e conscientes.

Nas imagens abaixo é possível ver as melhores redações, as quais foram premiadas durante o ano.

HISTÓRICO PROERD

O PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) é um programa de educação preventiva ao uso de drogas, que tem por objetivo evitar que crianças e adolescentes iniciem o seu uso.

O Programa ensina técnicas centradas na resistência à pressão dos companheiros auxiliando as crianças e adolescentes dizerem não as drogas.

O PROERD é um programa eminentemente preventivo, estratégico, tendo como objetivo principal educar as crianças em seu meio natural, que é a escola, com o auxílio de policiais fardados. Dá ênfase especial em alcançar as crianças e adolescentes na 4ª e 6ª série do Ensino Fundamental, mostrando-lhes os efeitos das drogas e ensinando as habilidades necessárias e motivação para manterem-se longe desse mal.

O Programa busca também oferecer aos estudantes uma chance de ver os adultos como amigos e pessoas em quem eles podem confiar.

Permite às crianças e adolescentes desenvolverem uma atitude positiva em relação às autoridades e respeito às leis.

O PROERD é aplicado em parceria nas escolas e é direcionado para crianças e adolescentes de 09 a 14 anos, durante 10 semanas, com 01 (uma) aula ministrada por semana, ao longo de um trimestre letivo, os instrutores Proerd, que são policiais militares fardados, auxiliados pelo Livro do Estudante Proerd, contando com a ativa participação dos professores, e, também com a participação dos pais, pois as crianças e os adolescentes levam tudo o que aprendem com o programa para os membros de sua família.

As lições objetivam o desenvolvimento da auto-estima, controle das tensões, cidadania, além de ensinar técnicas de autocontrole e resistência às pressões dos companheiros e às diferentes formas de oferecimento das drogas por pessoas estranhas ao convívio das crianças e adolescentes. O sucesso do programa depende de um perfeito entrosamento entre a Escola, a Família e a Polícia.

Em nossa cidade, o PROERD foi implantado no ano 1998, onde contabilizamos até o presente momento, aproximadamente 37.500 crianças assistidas pelo programa.