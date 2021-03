Procurado da Justiça por furto em base da GCM é preso por PMs da ROCAM

A Equipe de ROCAM (Rodas Ostensivas Com Apoio de Motociclistas) composta pelos Cabo Moreira e Soldado Lúcio, em patrulhamento pelo Jardim Paulista nesta quarta (10), abordaram um homem identificado como sendo Carlos Eduardo Fagundes Ferreira, o qual era procurado da Justiça.

Carlos tinha um mandado de prisão devido a um furto que cometeu com um comparsa em uma base ainda não ativada da GCM no Jardim Fantinato, o crime aconteceu no ano de 2020.

Diante do fato, foi dada voz de prisão e o indiciado conduzido para a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso a disposição da Justiça.