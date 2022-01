Processo para construção de nova escola na cidade está avançado

O vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel esteve em São Paulo nesta segunda-feira, 3 de janeiro, para reunião de trabalho com o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares. Na pauta, a entrega de documentação para sequência do projeto de construção de uma nova escola no bairro Nova Canaã II, com atendimento às crianças da região do Jardim Sakaida. O encontro, acompanhado pelo deputado estadual Barros Munhoz e pelo secretário municipal da pasta, Paulo Paliari, foi marcado durante visita do titular da Secretaria de Estado da Educação a Mogi Guaçu na última semana, em 28 de dezembro.

Tuckumantel levou à capital paulista, a pedido de Rossieli, o levantamento planialtimétrico e outros documentos relativos ao terreno que será cedido pela Prefeitura para as obras da unidade de ensino. O projeto que autoriza a doação será encaminhado pelo município à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores – grande parte deles, presentes na reunião realizada no Paço Municipal no final do ano.

“Demos um primeiro passo importante com a confirmação da obra, um pedido do nosso prefeito ao Estado. Um projeto que deverá receber cerca de R$ 10 milhões em investimentos. Agora avançamos mais um pouco com a entrega da documentação ao secretário de Educação”, afirmou o vice-prefeito, que representou Rodrigo Falsetti na agenda.

A escola, que terá gestão do Estado, atenderá estudantes do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, e do Ensino Médio. “Trabalho e continuarei trabalhando pelo município para viabilizar junto ao Governo do Estado as suas reinvindicações, atendendo assim às necessidades da população guaçuana”, reforçou o deputado.