Primeira semana de 2022 está recheada de música ao vivo

Confira o que vai rolar no final de semana:

CHOPERIA TRADIÇÃO

SEXTA-FEIRA (07) ÀS 21:00 – B anda Rock Village

SÁBADO (08) ÀS 21:00 – Banda Linha de Base

DOMINGO (09) ÀS 19:00 – Anderson – Lalão Acústico

Centro Cultural recebe exposição de Anderson Kleber

A Secretaria Municipal de Cultura realiza entre os dias 6 e 20 de

janeiro a exposição A Vida é Bela do artista plástico guaçuano Anderson

Kleber Moreira. A exposição pode ser conferida no hall de entrada do

Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim

Camargo.

33 obras do artista fazem parte da exposição e retratam uma atmosfera de

comemoração pela vida, com todas as belezas da natureza, como paisagens,

fauna, flora e da criança interior que vive em cada ser humano.

“O trabalho busca promover uma reflexão dos nossos valores de bondade,

verdade e beleza”, comentou o assessor de Cultura, Rodrigo Peguin.