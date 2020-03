Prevenção de insuficiência renal crônica é tema de palestra no Hospital São Francisco

Para conscientizar a população das doenças que mais causam insuficiência renal e quais são as formas de tratamento, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu realiza no dia 11 de março a palestra “Prevenção de insuficiência renal crônica”. O evento é gratuito e acontece a partir das 19hrs no auditório do hospital.

A palestra visa desmistificar essas doenças sistêmicas que afetam os rins ocasionando a perda da capacidade de efetuar suas funções básicas, entre elas, a de filtrar o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo e a manutenção do equilíbrio de eletrólitos no corpo. “A insuficiência renal pode ser aguda – quando há uma rápida perda da função renal, ou crônica – quando a perda é lenta, progressiva e irreversível” explica o nefrologista do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, Alexandre Mangili Ayello.

Falta de apetite, cansaço, palidez cutânea, inchaços nas pernas e tornozelos, aumento da pressão arterial, inchaço ao redor dos olhos são sinais de alerta para a doença, já que a maioria das pessoas não apresenta sintomas graves até que a insuficiência renal avance. “Há duas formas de tratamento para a doença: com a hemodiálise ou diálise peritoneal – quando chega em uma fase mais avançada e o tratamento curativo, que é o transplante renal utilizando um rim em bom funcionamento – nesse caso é possível viver bem só com um rim”.

O bate papo aberto a população será ministrado pelo médico nefrologista Alexandre Mangili Ayello, no auditório do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, a partir das 19h00. Os interessados em participar da palestra devem se inscrever através do telefone (19) 3851-8000, ramal 378.

SERVIÇO:

Palestra – Prevenção de insuficiência renal crônica com o nefrologista Alexandre Mangili Ayello

Quando: 11/03/2020 – às 19h00

Onde: Auditório Hospital São Francisco – R. Inácio Franco Alves, 561 – Parque Cidade Nova, Mogi Guaçu

* A palestra é aberta ao público e os interessados em participar devem entrar em contato no telefone (19) 3851.8000 no ramal 378 e fazer sua inscrição.