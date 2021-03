Preso homem acusado de matar e abandonar mulher enrolada em cobertor

A Polícia Civil de Mogi Mirim prendeu na madrugada desta terça-feira (30), Renato Oliveira de 29 anos, ele é o autor do homicídio que aconteceu no último sábado (27), o qual o corpo da vítima foi encontrado ontem (29) na Rua Eustórgio Coelho do Parque do Estado II, divisa com Mogi Guaçu.

A vítima foi identificada como sendo Giovana Alessandra Pinheiro, 40 anos.

Câmeras de segurança das redondeza onde o corpo de Giovana foi abandonado enrolado em um cobertor flagraram Renato carregando o cadáver, onde iria desovar em uma mata, mas acabou não aguentando abandonando o em meio a rua.

Renato disse que veio de Minas Gerais para trabalhar como pedreiro na cidade e era usuário de drogas, no sábado (27) chamou Giovana para um programa sexual e após usarem drogas tiveram um desentendimento, ele acabou asfixiando ela onde mora, em uma rua paralela de onde abandou o corpo.

Renato foi ouvido, confessou o crime e foi encaminhado para a Unidade de Triagem e Encaminhamento da cidade de Itapira e se encontra á disposição da Justiça.