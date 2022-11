Premiação dos atletas destaques e das equipes campeãs marcam o encerramento da 46ª MEG

A cerimônia de encerramento da 46ª MEG (Maratona Esportiva Guaçuana) aconteceu na noite desta quarta-feira, 23 de novembro, no salão social do Cerâmica Clube, no Centro. Cerca de 300 pessoas entre autoridades, atletas e dirigentes das agremiações estiveram presentes. Em 2022, 18 equipes participaram da competição que teve a Lagoa E. C. como a campeã com 265,5 pontos conquistados, seguida por Cerâmica Clube (vice-campeã) e Associação de Jovens Bom Jesus (3ª colocada).

Compareceram ao evento, o prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito, Major Marcos Tuckmantel, os secretários de Esporte e Lazer (SEL), Raphael de Godoy Locatelli, e de Obras e Mobilidade (SOM), José Antonio Ortiz Bueno, e os vereadores Adriano Batatinha, Jéferson Luís, Natalino Tony Silva, Judite de Oliveira e Lili Chiarelli. “Que prazer participar de mais um encerramento da MEG, uma de nossas principais competições do ano. Nós temos o esporte como prioridade e temos muito projetos ainda pela frente, pois o esporte melhora a vida das pessoas”, comentou o prefeito.

Rodrigo Falsetti entregou os troféus para todos os atletas destaques das modalidades em que competiram e os troféus de participação para as 18 equipes inscritas na 46ª Maratona Esportiva Guaçuana. Além das três primeiras colocadas na classificação geral, participaram ainda as seguintes equipes: Atlético Amigos/Rápido Guaçu, Atlético Ypê 8, Borússia, Brais/Alvorada, Escola Estadual Luiz Martini, Escola Estadual Padre Armani, Espaço Liga, F.C. Parque do Estado II, Martinho Prado, Metralhas F.C., Ohana, São José, Sesi, União Parque do Estado e Ypê Sport Club/Ypê Pinheiros.