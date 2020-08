(Prejuízo) Carreta tomba com carga de amido

No início da manhã desta terça (18), a carreta de um caminhão da Champion Log de Mogi Guaçu tombou com uma carga de amido na alça de acesso para a Rodovia SP 342 no KM 175, próximo a região da Avenida Suécia, sentido CAmpinas.

O motorista nada sofreu e o trecho ficou parcialmente interditado, não houve congestionamento no local. RENOVIAS e Polícia Rodoviária tomaram as medidas cabíveis para a retirada do veículo e liberação da via.