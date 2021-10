Prefeitura vai zerar demanda por exames de mamografia

Durante o mês de outubro, em todo o Brasil, unidades de saúde públicas e particulares intensificam os atendimentos para cuidar da saúde da mulher – principalmente em relação à prevenção do câncer de mama, o tipo com maior incidência entre elas. Em Mogi Guaçu, a ação será ainda mais efetiva: a Secretaria Municipal de Saúde pretende zerar, ao longo dos próximos 30 dias, a fila de espera por exames de mamografia.

A boa notícia foi dada pelo prefeito Rodrigo Falsetti e reforçada pelo secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo. Segundo o secretário, 850 mamografias, exame de imagem de alta resolução que identifica a presença de nódulos, estão sendo realizadas em outubro. E a meta, até meados de novembro, é atender a todas as mulheres que aguardam pelo atendimento.

“Outubro, no Brasil e em outros lugares do mundo, é simbolicamente o mês de combate ao câncer de mama. Um período de conscientização e de prevenção. Por isso, decidimos fazer uma mobilização forte, que nos permitisse oferecer o exame a todas as mulheres com agendamento em aberto”, destacou o prefeito.

Por conta da pandemia, a demanda de exames de mamografia encontrada na cidade no início do ano aumentou. Pouco mais de duas mil mulheres aguardavam pela realização do exame. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos intensificaram o acolhimento desde o mês passado, setembro, quando aproximadamente 800 atendimentos foram realizados.

“Intensificamos a realização dos exames e agregamos a isso outras ações, como palestras e campanhas educativas. O Hospital Municipal é quem faz todo o processo de agendamento e o exame. Após novembro, a gente volta a atender às rotinas da rede municipal de saúde”, comentou o secretário de Saúde.

A mamografia garante mais agilidade no diagnóstico e, com isso, a paciente pode receber um tratamento precoce para diminuir os efeitos ou até mesmo eliminar a doença. “Toda a divulgação sobre o Outubro Rosa é importante, pois a prevenção do câncer de mama tem a função principal de detectar a doença ainda em fase inicial para que seja possível iniciar o tratamento logo em seguida. Dessa forma, as chances de cura aumentam consideravelmente e os impactos da doença são minimizados”, destacou.