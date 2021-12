Prefeitura tem amplo investimento assegurado para recapes no próximo ano

A Prefeitura de Mogi Guaçu realizou ao longo do ano serviços de recapeamento e pavimentação asfáltica em 163.846,40 m² de 25 vias por diferentes áreas da cidade. Um investimento expressivo em melhorias e segurança que terá, a partir de janeiro de 2022, amplo reforço com obras e recursos já anunciados pelo município. Somente no último final de semana, seis ruas do bairro Morro do Ouro receberam asfalto novo: José Colombo, Henrique Coppi, Dorival Bueno, Elzio Damião e Ângelo Bombo, além de trecho da Avenida Marechal Castelo Branco.

A partir do dia 18 de janeiro, 15 outros endereços terão serviços similares em diversas regiões: Rua Atibaia, Rua Bragança Paulista, Rua Dr. Silvio de Camargo, Rua Santo Antônio do Jardim, Rua dos Operários, Avenida Dom Pedro I, Rua Jacyra S. Lithordi, Rua Antenor Gomes de Oliveira, Avenida Brasil, Avenida Júlio Xavier da Silva, Rua Antenor de Freitas, Rua João Antunes de Lima Junior, Avenida Melvin Jones, Rua Minas Gerais e Rua Luiz Martini serão recapeadas a partir de contrato já existente.

Outra ordem de serviço, assinada pelo prefeito Rodrigo Falsetti em 21 de dezembro, beneficiará a Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, no bairro Jardim Rosa Cruz, a Avenida Maria Palhares Cassimiro e Rua Basílio Brunheroto, no Jardim Ypê V, Rua Angelo Armani, Travessia Ricardo Donetti e Travessia Clarice Cardoso, no Parque Real, Avenida Marechal Castelo Branco e também a pavimentação em via do Distrito Industrial João Batista Caruso. Esse trabalho será realizado com investimentos destinados a Mogi Guaçu pelos deputados estaduais Barros Munhoz, Cauê Macris e Edmir Chedid.

“Avançamos passos importantes no sentido de recuperar a malha asfáltica castigada pelo tempo e pela falta de investimentos”, destacou Rodrigo Falsetti. “Chegamos ao final desse ano com mais recapeamento acontecendo e um volume histórico de recursos previstos para 2022, anunciados aqui em nossa cidade pelo vice-governador Rodrigo Garcia”.

O montante a que se refere o prefeito são R$ 45 milhões conquistados junto ao Governo do Estado para levar asfalto novo a ruas da cidade e para pavimentação de estradas rurais.

“Temos feito diversos serviços de recape, seguindo a orientação do prefeito que nos cobra melhorias para as diversas ruas em péssimo estado de conservação”, comentou o secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno.

O secretário explicou que ao longo do ano foram executados serviços de pavimentação asfáltica, que é o revestimento de base asfáltica, e de recapeamento, que é a reconstituição do pavimento asfáltico que sofreu desgastes causados por fenômenos climáticos, ação do tempo e pela própria rodagem dos veículos. “São serviços essenciais para a mobilidade e para priorizarmos a zeladoria da cidade”, destacou.

Locais que receberam melhorias esse ano:

Pavimentação asfáltica no Distrito Industrial João Batista Caruso – Av. Gabriela Caruso Soares. -3981,00 m²

Recapeamento na R. Yolanda Martini Chiareli e em trechos das ruas Vergilino Maria da Silva, Eufrozino de Oliveira, José Oscar de Mello e Benedito A. Feitosa, Pedro Bernardo de Souza com trecho da R. Rita Ap. Rodrigues no Jardim Murilo. -14159,50 m²

Recapeamento na Av. Paulo Aparecido Amorim, R. das Petúnias, R. Pedro de Souza Moreira, Av. Ponta Grossa, R. Cristóvão Colombo e Estrada Municipal Nagib Matte Merhej tendo também trecho de pavimentação asfáltica faltante. -39194,10 m²

Recapeamento na Rua João Alcides Cividati, contendo trecho na Avenida Luiz Franco da Silveira Bueno- Jardim Tabajara. 3511,07 m²

Pavimentação nova Avenida Brasil- 18096,95 m²

Ciclovia e pista de caminhada na Avenida Brasil- 6716,28 m²

Pavimentação nova na Avenida Alíbio Caveanha- 1312 m²

Recapeamento na Avenida Alíbio Caveanha- 19483 m²

Pavimentação nova na Avenida dos Trabalhadores- 32084,71 m²

Recapeamento na Avenida dos Trabalhadores- 141,28 m²

Execução de recapeamento asfáltico nas Ruas: José Colombo, Henrique Coppi, Dorival Bueno, Elízio Damião, Ângelo Bombo e trecho da Avenida Marechal Castelo Branco – 12150 m²

Execução de obras de recapeamento asfáltico, sinalização viária, sarjetões e acessibilidade na Avenida Vereador José Augusto Caveanha.- 6163,51 m²