Prefeitura segue Decreto Estadual e cancela ponto facultativo do Carnaval

Nesta terça-feira (2), a Prefeitura publicou o decreto 24.968, que exclui os pontos facultativos referentes aos dias 15 e 16 de fevereiro do cronograma estabelecido no início do ano.

A decisão segue normativa adotada por outros municípios e até o Governo do Estado. Na semana passada, o governador João Doria cancelou o carnaval de todo Estado de São Paulo, indicando que, sem comemorações carnavalescas, não haveria motivo para decretar ponto facultativo.