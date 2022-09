Prefeitura reúne estudantes no SESI para mais uma edição do “Atividades Físicas Adaptadas”

Alunos das 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) vão participar das Atividades Físicas Adaptadas (AFA) na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, a partir das 8h, no Centro de Esportes do Sesi. O evento é realizado anualmente pela Secretaria Municipal de Educação desde 2006 com o objetivo de conscientizar toda a comunidade sobre a importância de reconhecer e aceitar as diferenças.

“Realizamos a AFA há 16 anos com o objetivo principal de conscientizar, informar e sensibilizar a todos da comunidade escolar a ver a pessoa com deficiência também como uma pessoa com potencial. Esse convívio entre os alunos com deficiência ou não é importante nesse processo de reconhecer e aceitar as diferenças”, destacou Paulo Paliari, secretário municipal de Educação.

Durante o evento, os estudantes têm a oportunidade de conhecer e vivenciar as atividades físicas adaptadas. Nesta edição, serão oferecidas as seguintes oficinas: futebol B1, goalbol (com olhos vendados), basquete com cadeira de rodas, ginástica artística com protetor de ouvido, ginástica rítmica, salto em altura e em distância, parabadminton, tênis em cadeira de rodas, arremesso de pelota adaptado, voleibol sentado, oficina de pintura facial, dama, dominó, xadrez, tênis de mesa em cadeira de rodas, lutas (capoeira, judô, karatê) e oficinas de jogos de mesa adaptados, arte e cultura.

Luta

A Secretaria Municipal de Educação promoveu diversos eventos alusivos ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, data celebrada no Brasil em 21 de setembro. A data surgiu como forma de garantir a integralização desse público na sociedade de maneira igualitária e sem preconceitos.

Entre eles, uma palestra foi realizada nesta segunda-feira, dia 26 de setembro, às 18h30, no Espaço Livre, com o tema Autismo e Mediação: detecção precoce e os desafios do trabalho na educação básica com o professor Alex Barreiro. O público alvo foram os professores do ensino fundamental II.