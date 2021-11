Prefeitura retoma obras antienchente do Santa Terezinha

Nesta terça-feira, dia 9 de novembro, equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) iniciou os serviços para a conclusão das obras antienchente do Jardim Santa Terezinha, na Zona Leste da cidade. Por conta dos trabalhos, trecho da Avenida Suécia precisou ser interditado.

A construção da galeria de águas pluviais do Jardim Santa Terezinha estava paralisada. A SOM fez novo projeto após pedido de aditivo de 60% do valor da obra pela empresa que venceu a licitação anterior e havia iniciado o serviço.

Sem acordo, empresa e Prefeitura rescindiram o contrato. As duas outras empresas participantes do processo licitatório foram acionadas, mas não quiseram assumir a obra. Por isso, a Secretaria de Obras e Mobilidade optou por assumir os trabalhos.

Nesta etapa, a obra começará no trecho entre a Avenida Suécia com a Rua Carlos Chabregas, seguindo até uma viela sanitária do Santa Terezinha. Na sequência, passará pela Rua Honorina da Rocha com a instalação de bocas de lobo e terá prosseguimento novamente pela viela sanitária até a Rua Benedito Franco Maldonado e Rua Mário Jacinto.

Vale lembrar que parte da tubulação foi instalada, especificamente na região do Jardim dos Lagos para onde se pretende que desemboque a água captada nas ruas do Jardim Santa Terezinha, ou seja, naquelas que costumam alagar em dias de chuva forte.

“A equipe já trabalha no local e vamos seguir nosso projeto, pois algumas adequações foram necessárias para a retomada dessa importante obra que estava parada”, comentou o secretário de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno.