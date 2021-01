Prefeitura retoma nesta terça-feira obras de duplicação da Avenida Brasil

O prefeito Rodrigo Falsetti determinou nesta segunda, 11 de janeiro, a retomada das obras de infraestrutura e duplicação da Avenida Brasil, paradas desde o final do ano passado. A intervenção no local acontece já a partir desta terça-feira (12) com serviços de aterro e instalação de sistema de drenagem de águas pluviais.

O investimento, de pouco mais de R$ 5 milhões, é resultado de financiamento feito junto à Caixa Econômica Federal por meio do programa Pró-Transportes. Ele contempla ainda o alargamento da via, pavimentação asfáltica, construção de guias, sarjetas e calçamento acessível, instalação de rede de iluminação pública, pontos de ônibus, ciclovia, pista de caminhada e paisagismo.

“Encontramos uma série de obras paradas e que demandam do governo municipal atenção imediata. A infraestrutura da Avenida Brasil é uma delas”, ressaltou o prefeito. “Nos reunimos com a empresa responsável e determinamos a retomada dos trabalhos para que as melhorias possam ser concluídas e entregues o mais rápido possível”.

A obra, iniciada em janeiro de 2020, pouco avançou ao longo do último ano. O prazo para término é de seis meses, que poderão ser prorrogados por mais seis. Além desta ampliação, outras duas foram financiadas pelo mesmo programa do Governo Federal: a instalação de passeio e ciclovia na Avenida dos Trabalhadores e a construção da primeira etapa da Avenida Abílio Caveanha, que somam, ao todo, R$ 29 milhões em empréstimos, com 5% de contrapartida da Prefeitura.