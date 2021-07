Prefeitura retoma Concurso Público suspenso no ano passado pela Covid-19

A Prefeitura de Mogi Guaçu retomou na última semana, em 10 de julho, a partir da divulgação do edital de inscrições feitas entre fevereiro e março do ano passado, o andamento do Concurso Público nº 01/2020, suspenso em 30 de março daquele exercício em função da pandemia. Data, local e horários de prova serão divulgados no próximo dia 24.

Entre os cargos abertos para concorrência estão coordenador pedagógico, farmacêutico, fiscal tributário, médico do trabalho, procurador, professor de educação básica e especial e terapeuta ocupacional. Os salários variam de R$ 1.120,65 a R$ 4.624,51. A listagem completa de adesões deferidas e indeferidas pode ser consultada pelo Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços e Concursos Públicos.