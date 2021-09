Prefeitura retoma concurso público que estava suspenso devido à pandemia

A Prefeitura de Mogi Guaçu agendou as datas das provas objetivas do concurso público que estava suspenso desde o ano passado devido à pandemia da Covid-19. Do edital nº 01/2020, para vagas em diversas Secretarias Municipais, a prova será no domingo, dia 12 de setembro, e os horários e locais dos exames serão de acordo com o cargo pretendido.

“A retomada deste concurso público tem como base a divulgação do edital de inscrições feitas entre fevereiro e março de 2020, que foi suspenso em 30 de março daquele exercício em função do novo coronavírus”, explicou a secretária de Administração, Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro.

Entre os cargos abertos para concorrência estão coordenador pedagógico, farmacêutico, fiscal tributário, procurador municipal, professor de educação básica II, professor de educação especial, administrador de centro de educação infantil, inspetor de alunos, terapeuta ocupacional, cozinheiro/merendeiro, escriturário, monitor de informática, auxiliar de serviços operacionais, coletor de lixo, sepultador e salva vidas. Os salários variam de R$ 1.120,65 a R$ 4.624,51.

Abaixo, relação dos cargos, horários e locais da Prova Objetiva

EMPREGO INFORMAÇÃO • Professor de Educação Especial DIA: 12 de setembro de 2021 (domingo) FECHAMENTO DOS PORTÕES: 07:30 horas LOCAL: EMEF “Profª Marcia Helena Martini Falsete Risola” ENDEREÇO: Rua Doutor Walter Fernandes de Oliveira Junior, nº 200, Jardim Chaparral – Mogi Guaçu/SP. • Cozinheiro/Merendeiro (Exclusivo para Chácara Alvorada) • Cozinheiro/Merendeiro (Exclusivo para Martinho Prado) • Terapeuta Ocupacional DIA: 12 de setembro de 2021 (domingo) FECHAMENTO DOS PORTÕES: 07:30 horas LOCAL: EMEF “Profª Anira Franco de Campos” ENDEREÇO: Rua Eduardo Marchiori, nº 70, Jardim Esplanada – Mogi Guaçu/SP. •Administrador de Centro de Educação Infantil • Fiscal Tributário • Sepultador DIA: 12 de setembro de 2021 (domingo) FECHAMENTO DOS PORTÕES: 07:30 horas LOCAL: EMEF Prefeito Waldomiro Calmazini ENDEREÇO: Rua Francisca Alves Pereira, nº 390, Jardim Almira – Mogi Guaçu/SP. • Escriturário (da letra A ao E) • Monitor de Informática DIA: 12 de setembro de 2021 (domingo) FECHAMENTO DOS PORTÕES: 07:30 horas LOCAL: Escola Professor Cid Chiarelli – FEG ENDEREÇO: Rua Hugo Panciera, nº 386, Imóvel Pedregulhal – Mogi Guaçu/SP. • Escriturário (da letra F ao Z) DIA: 12 de setembro de 2021 (domingo) FECHAMENTO DOS PORTÕES: 07:30 horas LOCAL: Faculdade Municipal Professor Franco Montoro ENDEREÇO: Rua dos Estudantes, s/nº, Cachoeira de Cima – Mogi Guaçu/SP.

EMPREGO INFORMAÇÃO • Auxiliar de Serviços Operacionais (Exclusivo para Martinho Prado) • Coletor de Lixo DIA: 12 de setembro de 2021 (domingo) FECHAMENTO DOS PORTÕES: 13:30 horas LOCAL: EMEF “Profª Marcia Helena Martini Falsete Risola” ENDEREÇO: Rua Doutor Walter Fernandes de Oliveira Junior, nº 200, Jardim Chaparral – Mogi Guaçu/SP. • Auxiliar de Serviços Operacionais (Exclusivo para Zona Urbana) DIA: 12 de setembro de 2021 (domingo) FECHAMENTO DOS PORTÕES: 13:30 horas LOCAL: EMEF “Profª Anira Franco de Campos” ENDEREÇO: Rua Eduardo Marchiori, nº 70, Jardim Esplanada – Mogi Guaçu/SP. Coordenador Pedagógico • Procurador Municipal DIA: 12 de setembro de 2021 (domingo) FECHAMENTO DOS PORTÕES: 13:30 horas LOCAL: EMEF Prefeito Waldomiro Calmazini ENDEREÇO: Rua Francisca Alves Pereira, nº 390, Jardim Almira – Mogi Guaçu/SP. • Farmacêutico • Professor de Educação Básica II (Especialidade em Artes, em geral) • Salva Vidas • Inspetor de Alunos (da letra A ao E) DIA: 12 de setembro de 2021 (domingo) FECHAMENTO DOS PORTÕES: 13:30 horas LOCAL: Escola Professor Cid Chiarelli – FEG ENDEREÇO: Rua Hugo Panciera, nº 386, Imóvel Pedregulhal – Mogi Guaçu/SP. • Inspetor de Alunos (da letra F ao Z) DIA: 12 de setembro de 2021 (domingo) FECHAMENTO DOS PORTÕES: 13:30 horas LOCAL: Faculdade Municipal Professor Franco Montoro ENDEREÇO: Rua dos Estudantes, s/nº, Cachoeira de Cima – Mogi Guaçu/SP.

Orientações

1) Os candidatos convocados devem comparecer com antecedência de uma hora ao local da prova, munidos de caneta esferográfica azul ou preta ponta grossa, bem como, do documento de identidade.

2) Os portões serão fechados no primeiro período às 7h30 e no segundo período às 13h30 e não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões, seja qual for o motivo alegado.

3) Conferir atentamente o dia, horário e local da prova objetiva. Não será permitida a entrada na sala de prova, o candidato que não estiver na lista afixada ao lado da porta da sala no dia da prova, nas respectivas escolas.

4) Na chegada ao local de provas o candidato deve comparecer obrigatoriamente usando máscara e também portando máscaras reservas, de modo a realizar a troca a cada duas horas.

5) Para acesso ao local de aplicação, o candidato será submetido à verificação da temperatura corporal. Caso a temperatura aferida for superior a 37,5°, uma segunda aferição será realizada. Se a temperatura acima de 37,5° for confirmada, o candidato não poderá realizar a prova e será eliminado do processo.

6) O distanciamento mínimo exigido na legislação deve ser mantido nos corredores, sala de espera e sala de prova.

7) Todos os procedimentos definidos deverão ser executados para evitar o contato indevido entre os candidatos e equipe de aplicação. O candidato deve seguir todas as orientações de segurança definidas pela equipe de aplicação de provas referente a entrada e circulação no ambiente de provas.

8) É recomendado que os candidatos que possuam cabelos longos mantenham-nos presos durante todo o período de provas e enquanto estiverem no local de provas.

9) Serão disponibilizados frascos de álcool em gel ou líquido em todas as salas de aplicações e nos locais de circulação. Também serão disponibilizados sabão líquido e papel toalha nos banheiros.

10) No ambiente de aplicação de provas, o candidato deverá permanecer o tempo todo de máscara; manter o distanciamento mínimo na fila para acesso à sala de espera; atender todas as orientações da equipe de aplicação de provas.