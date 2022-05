Prefeitura retira 15 caçambas de lixo e de entulho de Área de Preservação Permanente no Ypê Amarelo

Nem mesmo a chuva desta quarta-feira, 4 de maio, atrapalhou o trabalho de retirada de lixo e de entulho de uma Área de Preservação Permanente (APP) localizada no Ypê Amarelo. A ação foi liderada por uma equipe da Secretaria de Serviços Municipais (SSM) e contou com o apoio da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM).

No total, foram 15 caçambas com lixo e entulho retirados da área totalizando 70.300 quilos. A APP fica ao lado do Córrego dos Ypês e o local tem sido usado para o descarte irregular por moradores daquela região. Nem mesmo as constantes limpezas efetuadas pelas equipes têm inibido a prática. O Ypê Amarelo conta ainda com outros bolsões de lixo e de entulho, que também serão limpos.

“Infelizmente, temos ainda muitas áreas que estão sendo usadas para o descarte irregular. No Ypê Amarelo, essa ação de limpeza já foi realizada recentemente, mas no dia seguinte ao trabalho o descarte volta a ser feito. Falta consciência da população em ajudar a deixar os espaços limpos e preservados”, destacou o secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello.

Segundo ele, a ação desta quarta-feira faz parte do trabalho que é feito pela SSM e está sendo intensificada por conta das ações de combate à dengue. As equipes de limpeza estão reforçando os serviços, principalmente nos locais mais críticos. “Nesses locais tem de tudo, inclusive material que pode acumular água e o mosquito da dengue proliferar ali. Isso sem falar em casos de surgimento de escorpião e ratos. Os moradores reclamam, mas nossa ação tem sido solitária, pois falta a conscientização”, ressaltou.

O despejo irregular de lixo e de entulho é uma atitude passível de multa que pode variar de 200 a 400 Ufims (Unidade Fiscal do Munícipio), o que equivale a R$ 4,27 no dia de hoje e, de acordo, com a gravidade da ação cometida. A população também pode ajudar denunciando os atos irregulares pelo telefone (19) 3811.7030 ou enviando e-mail para ssm-dlp@mogiguacu.sp.gov.br.