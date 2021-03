Prefeitura renova ambulâncias para atendimento em Martinho Prado e Chácaras Alvorada

A Prefeitura de Mogi Guaçu renovou esta semana parte da frota de ambulâncias que atendem serviços de urgência e emergência do sistema público de saúde, composta atualmente por 9 veículos. Dois deles, alugados, foram substituídos por unidades móveis mais novas e modernas que darão assistência, já a partir dos próximos dias, a moradores do distrito de Martinho Prado e da região do Chácaras Alvorada.

As ambulâncias, modelo Toyota Hilux, foram fabricadas no ano passado e encontram-se zeradas. O contrato de locação desses carros prevê trocas a cada dois anos. “Atuamos no sentido de promover essa mudança de forma rápida para oferecer atendimento mais confortável e seguro às pessoas que precisarem”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti, que recebeu os veículos novos no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.

As unidades que estavam em uso, duas Volkswagen Amarok de 2019, serão devolvidas à empresa. Uma delas, no entanto, passará por revisão e permanecerá à disposição do município como reserva em casos emergenciais.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa, todas adequações e equipamentos necessários para uso dos automóveis no serviço de resgate foram providenciados pela locadora. “É essencial termos boa estrutura para atendimento móvel emergencial e para deslocamento seguro de pacientes. São condições que contribuem de forma efetiva para a qualidade da assistência oferecida à população”, disse.