Prefeitura registra mais 98 casos de dengue em Mogi Guaçu

Em cinco dias, a Vigilância Epidemiológica (VE) confirmou mais 98 casos de dengue em moradores de Mogi Guaçu. O aumento no número de casos da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti consta do relatório epidemiológico do órgão de saúde referente à semana de 10 a 15 de junho. Agora, a cidade soma um total de 2.166 casos.

No mesmo período, a Vigilância Epidemiológica aponta que 155 pessoas aguardam resultados de exames. De acordo com a coordenadora de controle da dengue em Mogi Guaçu, Cristiana Folchetti Monteiro Ferraz, com o avanço das notificações, o município tem intensificado as ações de combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti.

“Na segunda-feira, 20 de junho, faremos a nebulização com equipamento costal na área da UBS do Zaniboni I, que começará próximo ao Jardim dos Lagos, seguindo em direção ao Sesi. E, na terça-feira, iremos realizar a nebulização de veículo com equipamento acoplado na região do posto do Chaparral”, explicou.

Cristiana Ferraz comentou que o aumento dos casos é preocupante e alerta a população que reforce os cuidados e prevenção contra o mosquito. “O combate da doença depende de todos nós. Portanto, os cuidados básicos de precaução precisam ser constantes ao longo de todo ano e reforçados, especialmente, neste momento de transmissão da doença”, enfatizou.