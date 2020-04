Prefeitura realizou obras de infraestrutura para terrenos vendidos no Santa Terezinha II

A SOV (Secretaria de Obras e Viação) concluiu a infraestrutura em torno dos 37 lotes que pertenciam ao Município no Santa Terezinha II, próximo ao Centro Esportivo “Waldemar Ferrari”, obras esta não afetadas pelo Decreto do Prefeito que obriga o isolamento do comércio e por parte da população.

As ruas já foram asfaltadas e aguardam apenas a ligação de energia elétrica e implantação dos postes de iluminação pública.

No total, foram 135 metros de drenagem, 451 metros de guias e sarjetas, 2.250 metros de recape e 2.256 metros de pavimento novo.

A obras realizadas pela Secretaria de Obras foram custeadas com o valor pago com a venda dos lotes que pertenciam à Prefeitura e no contrato de venda era obrigação do poder público realizar as obras de infraestrutura.

O valor arrecadado com a venda dos lotes serviu para custear obras de infraestrutura na cidade como o corredor de ônibus na região dos Ypês, Avenida das Torres e Rua Margarida Cavalhieri no mesmo bairro.