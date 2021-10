Prefeitura realiza zeladorias em ruas do Distrito de Martinho Prado

Nesta quinta-feira, 14 de outubro, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) juntamente com a Subprefeitura de Martinho Prado Júnior iniciou os serviços de desassoreamento, limpeza de valas, cacimbas e bolsões de água em ruas daquele distrito com o objetivo de minimizar os problemas de enchente para os moradores do local. O serviço tem prazo de conclusão de 10 dias.

Para este trabalho, a equipe da pasta está utilizando uma máquina escavadeira PC (braço longo), um basculante e uma pá carregadeira que realizarão os serviços de desassoreamento de vala da Rua Thereza Georget Torres, popularmente conhecida como ‘rua da vala’, e a limpeza de valas, cacimbas e bolsões de água no morro contínuo da Rua Lázaro de Freitas.

“Faremos uma grande limpeza de desobstrução das redes de drenagem para que tenham maior capacidade e vazão de águas pluviais, evitando os alagamentos”, comentou o secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno.