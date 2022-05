Prefeitura realiza serviços de zeladoria no Pelezão

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e a Secretaria de Serviços Municipais (SSM) estão realizando serviços de manutenções e reparos no centro esportivo Alcides Macena Maria (Pelezão), no Jardim Ypê II. Esta praça esportiva completou 31 anos de existência no último dia 1º de maio.

O centro esportivo possui arquibancada, campo de futebol, campo de malha, quadra de vôlei de praia, piscina, playground, vestiários e dois banheiros. O trabalho incluiu melhorias, como a reposição da fiação da quadra poliesportiva, do campo de malha e dos vestiários, além de recuperação e roçagem do gramado do campo de futebol, concerto do vazamento da piscina, pintura das estruturas e da quadra poliesportiva, reforma de alambrados, jardinagem, entre outras adequações básicas, como troca de torneiras d’água e lâmpadas.

“Por último agora estamos executando a pintura no ginásio poliesportivo que estará recebendo partidas de futsal dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Também realizamos a zeladoria para o início dos jogos da 1ª Divisão do Campeonato Amador de futebol de Mogi Guaçu a partir do dia 22 de maio”, contou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy de Locatelli.

“Além disso, é muito importante que os centros esportivos sejam locais agradáveis com estruturas adequadas para que a população possa usufruir destes espaços e, assim, cada indivíduo possa ter uma vida mais saudável”, destacou.

O centro esportivo recebe também programas do Movimenta Guaçu e do Projeto Formando Campeões, como as modalidades de futsal, muay thai, capoeira, natação e hidroginástica.