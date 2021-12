Prefeitura realiza serviços de coleta de galhos e entulhos

A Secretaria de Serviços Municipais (SSM) cumpre nesta segunda-feira, 13 de dezembro, o cronograma de coleta galhos e entulhos em bairros da Zona Sul e Zona Oeste de Mogi Guaçu. O serviço é importante porque tem como objetivo garantir a manutenção e limpeza dos espaços públicos e, assim, garantir mais segurança e qualidade de vida para a população guaçuana.

“Além do grande número de galhos e entulhos, como estamos no período de chuvas, o trabalho tem como intuito retirar todo tipo de material que possa obstruir a passagem de águas pluviais que entopem galerias e, assim, causam alagamentos”, explicou o secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello.

Segundo ele, a pasta tem procurado seguir à risca o cronograma de recolhimento de galhos e entulhos. “No entanto, o que ocorre é que algumas pessoas insistem no descarte irregular de todo tipo de material, como entulho, galhos de árvores, pedaços de madeiras, sobras de materiais de construção e, inclusive, de lixo doméstico em locais públicos e até em terrenos baldios fora do período de recolhimento”, disse.

É importante frisar que o descarte irregular de lixo e de galhos e entulhos é uma atitude passível de multa que pode variar de 200 a 400 Ufims (Unidade Fiscal do Munícipio), o que equivale a R$ 4,07, no dia de hoje, e de acordo com a gravidade da ação cometida. A população também pode ajudar denunciando os atos irregulares pelo telefone (19) 3811.7030 ou enviando e-mail para ssm-dlp@mogiguacu.sp.gov.br.

Para saber o cronograma do calendário de coleta de galhos e entulhos acesse: https://www.mogiguacu.sp.gov.br/servicos/15/coleta-de-galhos-e-entulhos.html.