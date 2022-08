Prefeitura realiza novo paisagismo em espaços públicos da cidade

A Administração Municipal não tem medido esforços para valorizar a beleza e o aspecto visual de Mogi Guaçu. Por isso, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), vem realizando o trabalho de jardinagem e paisagismo para revitalizar os espaços públicos da cidade, como rotatórias, triângulos, praças, ruas e avenidas.

A responsável pelo projeto e arquiteta da Saama, Damarys Bombo, explicou que o serviço tem sido feito com o objetivo de melhorar o visual de Mogi Guaçu, além de preservar os espaços públicos. “Nosso objetivo é deixar a cidade mais alegre e acolhedora com a implantação deste novo projeto de paisagismo. São esses detalhes que tornam Mogi Guaçu uma cidade cada vez melhor para se viver”, disse.

Damarys ressaltou a importância de a população contribuir com a manutenção dos espaços revitalizados. “Para o embelezamento de nossa cidade necessitamos da colaboração de todos para que não arranquem nem destruam o plantio das espécies. Queremos continuar contando com a colaboração dos cidadãos para que nossa cidade fique bonita o ano inteiro”, salientou.

Recentemente, a Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos começou a receber novo paisagismo em trechos da via entre os dois bolsões de acesso de desaceleração para os condomínios Santa Mônica I e II. No canteiro central desta extensão foram colocadas 14 palmeiras, sendo 12 delas da espécie fênix e outras duas do tipo carpentária cuminata. “O serviço também inclui a colocação de dois mil metros de grama esmeralda, sendo no canteiro e nas calçadas em frente aos condomínios”, contou a arquiteta.

No momento, o centro esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista, também recebe o projeto. No local está sendo construída a nova arena de areia para a prática de vôlei de praia, futebol de areia, futevôlei e beach tênis. Serão plantadas 16 palmeiras e plantas dos tipos maranta charuto e alpinia vermelha, entre outras. A inauguração está marcada para o dia 19 de agosto.

A Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela, também se encontra em trabalho de revitalização que deve ser concluído ainda em 2022. O objetivo é transformar o local num ponto atrativo de turismo e, principalmente, de entretenimento e lazer para as famílias guaçuanas. O projeto de revitalização prevê fonte interativa e ornamental, novos bancos e mesas de jogos, iluminação ornamental e funcional com lâmpadas de LED, além de rampas, piso tátil e faixas elevadas.

O trabalho é feito com recursos próprios e também conta com a parceira da iniciativa privada e apoio das Secretarias de Serviços Municipais (SSM), de Obras e Mobilidade (SOM) e de Esporte e Lazer (SEL). As empresas parceiras que colaboram com o projeto são Big Bom Supermercados, Bueno Gestão Ambiental, Alumi Calderaria, Sâmor Produções, Will Tur, Viva Atacados de Plantas Ltda, Mineradora Caju, AB Garden, Mundo Verde, Paraíso da Mudas, Vasos Avenida Suécia, Hymax e Cimentolândia

Entre os espaços públicos que ainda receberão o projeto estão a praça da feira livre aos domingos; triângulo da Avenida Mogi Mirim, em frente à drogaria Daniele; Pedalinho, no Jardim Novo II; e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Adirce Cenedeze Caveanha, no Jardim Ypê V.

O projeto também atingirá a Avenida Brasil, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos; Praça dos Ingás, em torno da área da estátua do Mandi (símbolo de Mogi Guaçu); triângulo em frente a Forguaçu, na Vila Pinheiro; e na rotatória da Praça da Bíblia, no Centro.

Projeto

Confira os espaços públicos de Mogi Guaçu que já receberam nova repaginação e revitalização.

1) Edifício do Paço Municipal e a Praça José Bueno de Toledo (Zezé Pileta)

O novo paisagismo no entorno do Paço Municipal incluiu a colocação de mudas de exoria, que carregam as cores da bandeira da cidade, plantadas espécies frutíferas como jabuticaba, pitanga e oliveira e também plantas exóticas, como palmeira imperial, moreia, íris azuis e orquídeas.

2) Triângulo do supermercado Rofatto, no bairro do Lote

Palmeiras: duas da espécie fênix

Plantas: seixos e lutiela e ainda quatro pedras para decoração

3) Triângulo e rotatória da Hymax

Palmeiras: duas da espécie fênix dupla e seis da espécie fênix

Plantas: bromélias, sálvias, cravos da índia, cyccas, barba de serpente, buxinho, sigonia, abacaxi roxo, irisine rasteira, margarida amarela, mini pântano e também três bancos de praça

4) Avenida Brasil

Plantio de 66 mudas de Ypê Roxo

5) Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (entrada do setor de Radiologia)

Palmeira: 12 da espécie fênix

Plantas: ixizoria africana, buxinho, seixo, lírios, sálvias vermelhas e colocado um vaso de flores de decoração

6) Rotatória do Jardim Novo II

Foram plantadas setes primaveras no muro do Cemitério do Jardim Novo II