Prefeitura realiza manutenção na praça Padre Armani

Nesta terça-feira (16), a equipe da Secretaria de Serviços Municipais (SSM) executou os serviços de pintura de bancos e restauração e repaginação dos canteiros da praça Padre Armani, no Centro. A zeladoria permanente das praças municipais tem como finalidade trazer vida nova a estes locais.

O secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello, comentou que o trabalho faz parte do cronograma da Administração Municipal de cuidado permanente com as áreas de lazer e convívio da cidade, voltado à oferta de mais qualidade de vida e de diversão para os moradores.

“O objetivo dos serviços de manutenção é trazer mais vivacidade para as praças de Mogi Guaçu, para que as famílias e amigos possam usufruir da melhor maneira possível destes espaços públicos”, disse Aiello.