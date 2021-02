Prefeitura realiza manutenção na Praça da Paz e avança em cronograma de limpeza pública

A Praça da Paz, antiga Praça Nicarágua, no Jardim Casagrande, recebeu ao longo da última semana serviços de limpeza, reforma e pintura de todos os bancos, alguns dos quais estavam destruídos por atos de vandalismo ou deteriorados por falta de manutenção.

De parte desse mobiliário urbano restavam apenas as laterais de concreto, algumas delas tombadas, outras danificadas ou pichadas. Diversos outros necessitavam de novas vigas de madeira para reconstruir o assento e o encosto. A pista de skate existente na praça também recebeu pintura nova.

Além da revitalização da praça, a Secretaria Municipal de Obras e Viação executou operação tapa-buracos e limpeza das sarjetas nas vias públicas do entorno da área, contemplando a Avenida Luiz Gonzaga de Amoêdo Campos e as ruas Antonio Pátaro e Pedro Pátaro.

“A orientação do prefeito é clara no sentido de que precisamos atuar com firmeza na zeladoria e no cuidado dos nossos espaços públicos”, conta o secretário José Antonio Ortiz Bueno. “Seguiremos cumprindo cronogramas de recuperação de praças e áreas de convívio para devolver esses locais às famílias guaçuanas”.

A próxima ação deve acontecer já a partir deste final de semana na Praça Inconfidência Mineira, no bairro Jardim Brasília, encontro das ruas Poços de Caldas e Yolanda Martini Chiarelli.