Prefeitura promove restauração da praça do Jardim Brasília

Nesta semana, a Secretaria de Serviços Municipais (SSM) executa os serviços de zeladoria na praça Tiradentes, no Jardim Brasília. O trabalho integra o cronograma da pasta de cuidado das praças municipais, tendo como objetivo trazer vida nova a estes locais.

Pelo cronograma de trabalho, serão executados serviços de restauração do calçamento, reparo e pintura do bancos e canteiros. “Estamos realizando frequentemente a manutenção dos espaços públicos do município, para que estejam sempre em excelentes condições para receber a população”, mencionou o secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello.

Entre os espaços municipais que já receberam os serviços de zeladoria estão a Praça da Bandeira, Jardim Centenário; Praça da Bíblia, Imóvel Pedregulhal; Praça do Cruzeiro, bairro do Lote; Praça Duque de Caxias e Praça Cândido Rondon, Centro; Praça Augusto Rodrigues de Mello, Jardim Ypê I; Praça Iracema Miachon Bueno, Jardim Novo I; Praça Bendita Maria Dias, Jardim Bandeirantes, além da revitalização e repaginação da Praça Rui Barbosa (Recanto).

“Nosso trabalho é trazer mais vivacidade às praças de Mogi Guaçu, para que as famílias e amigos possam usufruir da melhor maneira possível destes espaços públicos”, finalizou o secretário.