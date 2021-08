Prefeitura planeja ação nas academias ao ar livre da cidade

A partir de setembro, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer irá colocar em prática um projeto voltado para as academias ao ar livre. O planejamento começou a ser feito após parceria com o Sesc Campinas. Nesta quarta-feira, 18 de agosto, uma reunião no gabinete do prefeito Rodrigo Falsetti marcou a parceria com o Sesc.

Os espaços públicos receberão adesivos com código QR do projeto Guia de Exercícios Ao Ar Livre com direcionamento à vídeos que orientam sobre as possibilidades de uso de cada equipamento. Para a ação, o Sesc promove as parcerias com Prefeituras e os Sindicatos do Comércio Varejista.

Mogi Guaçu conta com 26 academias ao ar livre e esse número será ampliado nos próximos meses com a instalação em outros pontos do município. A Secretaria de Esporte e Lazer fará o trabalho de adesivar os equipamentos e, para isso, um trabalho de orientação será feito junto à população.

“Vamos aproveitar essa parceria com o Sesc para fazermos um projeto bem bacana envolvendo as academias ao ar livre. A ideia é promover a divulgação dessa ação e disponibilizar professores de educação física em algumas academias durante um período, a fim de promovermos essa integração e divulgação do projeto. Nossa intenção é iniciarmos em setembro”, comentou Raphael de Godoy Locatelli, secretário municipal de Esporte e Lazer.

A proposta do Guia de Exercícios ao Ar Livre é orientar sobre o uso dos equipamentos por meio de adesivos com código QR instalados em cada aparelho. O público, com uso de celular, é direcionado para uma plataforma online para assistir aos vídeos produzidos pelos educadores de atividades físicas do Sesc Campinas, que tem por objetivo oferecer as possibilidades de uso desses aparelhos.

Além do projeto esportivo, Mogi Guaçu está entre as cidades que receberá o Circuito Sesc de Artes no período de 8 a 19 de setembro. A reunião no Gabinete contou com a participação dos secretários municipais de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli, de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Paula, o Luca, de Cultura, André Sastri e de Relações Institucionais, Alair Alves Júnior, além dos representantes do Sesc Campinas, Camila Machado, Fabiano Matrodi e Cássio Quitério, coordenador de Circuito Sesc de Arte 2021. A reunião foi intermediada pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Benedito Toso Arruda, o Tica Arruda.