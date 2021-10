Prefeitura limpa 65 áreas de descarte irregular de lixo em três dias

Nesta semana, a divisão de limpeza pública de recolhimento de galhos e entulhos da Secretaria de Serviços Municipais (SSM) limpou 65 áreas de descarte irregular de lixo doméstico, entulho e demais resíduos jogados indevidamente em espaços públicos.

O serviço foi feito durante três dias nos bairros Ypê V, Santa Cruz e Ypê Amarelo, na Zona Norte de Mogi Guaçu. As equipes realizaram o trabalho ao longo da extensão das Avenidas Basílio Brugneroto, Georgina Theodoro de Oliveira, Alíbio Caveanha, Ana Ribeiro e Maria Madalena Vedovello Canato.

O secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello, explicou que o objetivo é intensificar ainda mais as ações da limpeza urbana e, por isso, a pasta já iniciou a instalação de câmeras de vigilância nos principais pontos utilizados pelos munícipes para o descarte irregular de lixo.

“Temos que inibir a prática irregular e extinguir os chamados ‘lixões’ do município. É um dos principais desafios que enfrentamos nesse momento para manter as áreas públicas livres do lixo doméstico, entulho e demais resíduos jogados indevidamente”, disse.

A ação é uma atitude passível de multa que pode variar de 200 a 400 Ufims (Unidade Fiscal do Munícipio), o que equivale a R$ 4,02 no dia de hoje e, de acordo, com a gravidade da ação cometida. A população também pode ajudar denunciando os atos irregulares pelo telefone (19) 3811.7030 ou enviando e-mail para ssm-dlp@mogiguacu.sp.gov.br.